"La Terra di Mezzo" arriva a Cellamare con la 24^ edizione di “Hobbiton”

“Dite amici ed entrate”. Nasce da una passione collettiva per le opere di Tolkien il grande evento che anche quest’anno rimane in Puglia, nella suggestiva cornice del Castello di Cellamare, a pochi chilometri da Bari.

È la “Hobbiton”, il longevo evento nazionale organizzato dalla Società Tolkienana Italiana, polo attrattivo per i maggiori studiosi delle opere di Tolkien, storici e docenti universitari, e per tutti gli appassionati italiani, che quest’anno si danno appuntamento a Cellamare per vivere insieme un weekend di musica, conferenze, performance, giochi e tanto altro.

Sabato 14 aprile e domenica 15 aprile 2018 le porte della Terra di Mezzo si apriranno per rievocare atmosfere fantastiche: apertura dell’evento alle ore 15 di questo sabato, con spettacoli, attività ludiche per grandi e piccini e un fitto programma di conferenze. In serata, alle 21, sul palco principale in piazza don Giovanni Bosco si esibiranno Le Stelle di Hokuto, che canteranno e balleranno con le sigle dei cartoni animati più amati.

Domenica si comincia alle 10: musica, reading, laboratori creativi, realtà virtuale, fumettisti e gioco di ruolo dal vivo, e anche ampio spazio dedicato anche ai cosplayer, che daranno vita ai più colorati personaggi tratti da fumetti, film, serie TV, videogiochi, in una grande festa in cui la fantasia non ha confini.

14/15 aprile 2018

Ingresso gratuito

L’evento è gratuito. La magia di Tolkien vi aspetta al Castello di Cellamare!

Info e dettagli su Facebook www.facebook.com/events/127314 717939510/