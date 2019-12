Ad Eataly Bari arriva "La Tombolata di Natale"... la tradizione incontra la tecnologia.

Il sorteggio dei numeri e simpatici quiz e sfide, in un'unica e divertente serata.



Come funziona?

Acquisti il tuo posto: Coperto + 1 cartella = €3,50

Dalla seconda cartella in poi €2



Cosa si vince:

AMBO – 10% di sconto in risto per la stessa serata

TERNO – Dolce per tutto il tavolo

QUATERNA – 1 bottiglia di Bollicine Magnum

CINQUINA – Pacco di Natale con Bollicina Green e Panettone

TOMBOLA – Un corso di cucina per 2 persone



Prenota il tuo posto a tavola e, che vinca il più fortunato i tanti gustosi premi in palio!



Per info e prenotazioni: 0806180401