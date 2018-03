La traviata di Giuseppe Verdi a Molfetta

Sarà una Traviata particolarmente preziosa, quella che andrà in scena il 18 marzo alle ore 18.30 al Teatro Regina Pacis di Molfetta, con la regia di Francesco Tammacco con la direzione artistica del Maestro Marilena Gaudio. L’opera vedrà la collaborazione di ALTER CHORUS diretto da Antonio Allegretta, l’esecuzione al pianoforte del maestro Alessandro Giusto e sarà interpretato dal corpo di ballo del Liceo coreutico “Leonardo Da Vinci” di Bisceglie dietro la direzione di Cinzia D’Addato.

Una Traviata che oltre all’originalità della chiave di lettura adottata dal regista, avrà una messa in scena che richiama direttamente la più alta tradizione pittorica ottocentesca.

L’appuntamento rientra nel “Il carro all’opera”, la rassegna teatrale di lirica della Compagnia de Il Carro dei Comici diretta da Francesco Tammacco. Nei prossimi appuntamenti La Vedova Allegra il 22 aprile, e La Carmen il 20 maggio.

Porta 18.30/ Sipario 19.00. Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - Corso Umberto 25 a Molfetta. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail.com .