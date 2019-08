La vallata del folklore: sagra della fritella farcita

In contrada Ciporrelli a Monopoli,il 9 agosto l’associazione “amici di ciporrelli” da il via la 12° edizione della “Vallata del Folkore”. Festival di musica popolare, a ritmo di pizzica pizzica, tammurriata e non solo. Inoltre la serata sarà condita da un contorno di frittelle farcite con sapori di una volta e vino nostrano, birre artigianali e tante altre degustazioni tipiche. Con artisti di strada e uno meraviglioso spettacolo del gruppo di pizzica “Cipurrid” infine fuochi pirotecnici.

Ingresso libero

Info: 328 95 40 202 - prdilauro@gmail.com

Contrada ciporrelli-monopoli-bari-puglia