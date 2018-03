Lunedì 26 marzo alle 9:30 nell’Aula Magna dell’Università “Aldo Moro” di Bari saranno consegnati i riconoscimenti agli studenti delle scuole pugliesi che hanno partecipato al concorso “La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio” indetto dall’ANVCG Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Saranno presenti il Magnifico Rettore, Antonio Uricchio, il Sindaco Metropolitano, Antonio Decaro, il delegato metropolitano all’Edilizia scolastica, Vito Lacoppola e il Presidente Provinciale ANVCG, Luigi Nacci.



Moderato da Giovanni Lafirenze, referente del Dipartimento Ordigni Bellici Inesplosi, all’incontro interverranno Letizia Carrera, docente del Dipartimento Studi Umanistici UNIBA, Ilaria Meo, dell’Accademia Amarcord, Santa Vetturi Presidente dell’Associazione Virtude e Canoscenza, Enzo Potenza del Dipartimento Ordigni Bellici Inesplosi.



Prosegue il cammino della campagna informativa e di sensibilizzazione “Stop alle Bombe sui Civili” dell’ANVCG, iniziato il 1° febbraio in occasione della 1^ Giornata Nazionale in memoria delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, celebrata in contemporanea a Roma e Bari, proseguita con la marcia non competitiva omonima tenutasi l’11 febbraio al Campo Bellavista di Bari, e con gli incontri organizzati negli istituti scolastici italiani.



Il 26 marzo saranno presentati i lavori delle scuole pugliesi che hanno partecipato al concorso “La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio” indetto dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. A tutti gli studenti saranno consegnati gli attesti di merito.



La giornata proseguirà alle ore 17:30, sempre in Aula Magna sarà infatti presentato il romanzo “L’Amore oltre il buio” (Di Marsico Libri), di Rino Lorusso. Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Antonio Uricchio, di Flora Puteo, Presidente Lions Club Bari, e di Giovanni Lafirenze, referente del Dipartimento Ordigni Bellici Inesplosi, dialogheranno con l’autore Vito Mancini, Presidente provinciale Bari Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, e Letizia Carrera, docente del Dipartimento Studi Umanistici UNIBA.

Gallery