A Locorotondo la proiezione del cortometraggio "La vita non aspetta"

Giovedì 10 gennaio alle ore 19.00 presso la Sala “Don Lino Palmisano” (Villa Mitolo) di Locorotondo sara' presentato e proiettato il cortometraggio "La vita non aspetta" tratto da una storia vera. Il corto, diretto da Maurizio Di Pierro, e' stato realizzato per sensibilizzare alla donazione degli organi. La serata verra' presentata da Miriam Palmisano in collaborazione con AIDO do Martina Franca e il patrocinio del Comune di Locorotondo. INGRESSO GRATUITO