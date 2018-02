La voce di Penelope – un viaggio nell’universo donna - lasciatemi dormire di tinta

L’Associazione Culturale ARS CLUB Giuseppe Balice, vico San Giusto, 7 – Bari-Ceglie del Campo, sabato 24 marzo 2018 con la presentazione del libro LASCIATEMI DORMIRE di Tinta, apre una serie di eventi/incontri dedicati alla DONNA dal titolo LA VOCE DI PENELOPE – Un Viaggia nell’Universo Donna, con cadenza mensile durante l’anno 2018.

A pochi mesi dalla pubblicazione de “La fine dei giochi”, la scrittrice Tinta torna a raccontarci una nuova storia. Questa volta però il tono è diverso e la trama ha sfumature lontane da quelle a cui l’autrice ci ha abituati nel tempo.

La sua scrittura, sempre carica di colori audaci ed espressioni calde e appassionate, ci presenta i toni opachi di una donna malinconica per raccontare con “Lasciatemi dormire” una storia diversa.

La storia di Tiziana è la storia di tante anime che soffrono il mal di vivere e vengono con superficialità tacciate di follia come fossero esseri disgustosi. Con la penna di Tinta questa storia diventa un urlo che stordisce il lettore, lo ferisce creando in modo più profondo quel legame di empatia che è il contratto di base tra chi scrive e chi legge.

Tinta ha esordito nel 2006 vincendo il concorso "Carte Segrete". Ha collaborato ad antologie e opere corali, spaziando dall'erotismo al sociale, dalla narrativa alla poesia. Nel 2016 è arrivata finalista al premio internazionale "Antonia Pozzi" ed è stata insignita della Rosa d'argento dal Comune di Roseto degli Abruzzi.

L’incontro sarà aperto dalla Dott.ssa Ivana BALICE Presidente dell’Associazione Culturale ARS CLUB Giuseppe Balice, introdurrà la Sig.ra Maria LUCENTE, dialogo con l’autrice del libro TINTA, interverrà la Dott.ssa Giusi DANGELICO Conselor Bioetico informazione in Psicologia, il giornalista Luciano ANELLI, il tutto sarà accompagnato dalle note musicali in esibizione live dei musicisti Gaetano TODARO (chitarrista) e Vincenzo LOVECCHIO (tastiera).

INGRESSO LIBERO