Ripartono i laboratori per adulti e bambini del Teatro Kismet nell’Opificio delle arti di Bari

Riparte la formazione nell’Opificio delle arti di Bari. Il teatro Kismet/Teatri di Bari organizza due laboratori teatrali: “Il gioco del teatro” condotto da Annabella Tedone per bambini dai 6 agli 11 anni (prova aperta 16 e 30 OTTOBRE h 17.30, gioco e teatro si mescolano attraverso un coinvolgimento totale ed una continua ricerca delle proprie potenzialità per portare gli allievi verso l’autonomia creativa e la capacità di creazione autonoma della realtà, il laboratorio si terrà al Teatro Kismet Opera il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 da novembre a maggio).

Per i più grandi, dai 16 ai 35 anni c’è “La bellezza del niente”, laboratorio di formazione per la pratica d’attore a cura di Lello Tedeschi e Piera Del Giudice in collaborazione con CasaTeatro (prova aperta ore 18, il laboratorio si terrà al Teatro Kismet OperA il giovedì dalle ore 18 alle ore 21 da novembre a maggio). A partire dalla conoscenza del proprio corpo e della propria fisicità, il laboratorio propone la conoscenza e la pratica dei principi del lavoro di scena, dall’uso della voce alla relazione, all’articolazione del gesto, del movimento, dell’azione.

INFO E PRENOTAZIONI 080.579.76.67/ 335.805.22.11

Ogni partecipante riceverà un voucher per tutti gli spettacoli serali di Teatri di Bari in programma presso il Teatro Kismet. Il voucher sarà convertito in titolo d'ingresso al botteghino il giorno dello spettacolo. Sarà necessario prenotare in anticipo per lo spettacolo a cui si desidera assistere. Inoltre ogni partecipante ha diritto a un biglietto a 12 euro per un accompagnatore.

IL GIOCO DEL TEATRO a cura di Annabella Tedone

Attraverso il gioco e l’animazione teatrale, possiamo incontrare il teatro partendo dal nostro vissuto e stimolando la creazione di una realtà rispondente ai nostri bisogni creativi e di socializzazione. Nel corso del laboratorio i partecipanti conoscono, apprendono, imparano a mettere in relazione se stessi con tutto ciò che li circonda, in uno stato di piena libertà, ma pur di rispetto di regole indispensabili all’equilibrio delle relazioni, concedendosi la meritata possibilità di sentirsi protagonisti fieri delle loro proposte. Gioco e Teatro si mescolano attraverso un coinvolgimento totale ed una continua ricerca delle proprie potenzialità, così l’arte si fonde alla vita e restituisce, ai bambini ed alle bambine, l’autonomia creativa, capacità di creazione autonoma della realtà, il valore di ciò che i loro occhi possono vedere e scegliere, le risposte che consapevolmente possono cercare alle loro domande.

PROVA APERTA 16 e 30 OTTOBRE h 17.30. Il laboratorio si terrà al Teatro Kismet OperA il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 da novembre a maggio (ISCRIZIONE 15 euro - QUOTA MENSILE 50 euro)

Laboratorio teatrale per adulti LA BELLEZZA DEL NIENTE

laboratorio di formazione per la pratica d’attore dai 16 ai 35 anni

a cura di Lello Tedeschi e Piera Del Giudice in collaborazione con CasaTeatro

La bellezza del niente è un’esperienza ricca e articolata di formazione per il lavoro dell’attore, occasione pratica di conoscenza e apprendimento dei necessari strumenti tecnici e emotivi fondamentali per andare in scena. Con la guida di Lello Tedeschi e Piera Del Giudice, in una condizione di lavoro molto concreta, il laboratorio introduce alla pratica di scena e la approfondisce fino alla elaborazione e costruzione condivisa di una messinscena finale.

A partire dalla conoscenza del proprio corpo e della propria fisicità, il laboratorio propone la conoscenza e la pratica dei principi del lavoro di scena, dall’uso della voce alla relazione, all’articolazione del gesto, del movimento, dell’azione. Un lavoro che mette in gioco in primo luogo la creatività dell’attore, permettendo infine ai partecipanti, attraverso esercitazioni dedicate all’improvvisazione, di comprendere come generare e controllare i propri impulsi espressivi e artistici in vista di una messinscena. L’acquisizione delle tecniche fondamentali, infatti, andrà di pari passo con la scelta di un tema o di un testo che sarà guida drammaturgica per metterle alla prova e in pratica verso la creazione di un esito finale: l’ultimo esercizio in cui, con la presenza di un pubblico, l’incontro con il teatro si compie davvero e possiamo così capire e misurare, nell’emozione di andare in scena, gli sforzi compiuti e le tecniche apprese.

Oltre l’apprendimento pratico del lavoro di scena, nel corso dell’attività i partecipanti potranno vedere a costi contenutissimi gli spettacoli in cartellone presso il Teatro Kismet OperA, con relativi incontri “ravvicinati” con gli artisti ospiti, vivendo pertanto un’esperienza completa di conoscenza del gioco scenico: una vera e propria immersione totale nell’esercizio del teatro, dunque, imparando a conoscerlo, praticarlo e approfondirlo in tutta la sua generosa complessità.