A Bari il primo incontro del laboratorio audiovisivo per migranti nella Casa delle Culture

Si terrà 22 gennaio, dalle ore 17 alle 19, nella Casa delle Culture, in via Barisano da Trani 15, al quartiere San Paolo, il primo incontro nell’ambito del laboratorio gratuito di formazione e produzione di video organizzato dalla cooperativa sociale il Nuovo Fantarca.

Si tratta di un ciclo di 10 appuntamenti, in programma ogni lunedì nel centro polifunzionale di aggregazione, mediazione e dialogo interculturale finanziato dall’assessorato al Welfare, durante i quali i partecipanti avranno l’opportunità di imparare ad utilizzare i mezzi audio-video per raccontare il contesto urbano in cui vivono.

Il laboratorio è rivolto ai migranti presenti sul territorio: per info e iscrizioni scrivere alla mail casadelleculture@coopcaps.it