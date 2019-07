La ceramico terapia all'Oncologico pediatrico del Policlinico di Bari

La Fondazione Lene Thun, che opera in 40 Ospedali Oncologici pediatrici in tutta Italia con corsi annuali di ceramico - terapia, organizza a Bari, in collaborazione con l'associazione La Culla di Spago, un laboratorio dal 15 al 19 luglio presso la ludoteca del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari.

I lavori dei bambini, singoli o da assemblare, serviranno ad addobbare le vetrine e l'Albero di Natale a Napoli, mentre l'anno scorso i lavori decoravano quello di Piazza S. Pietro a Roma.

Info: https://www. fondazionelenethun.org/