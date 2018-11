Laboratorio di meteorolgia per piccoli curiosi dell'atmosfera, in compagnia del meteorologo Francesco Paolo Barile

Per le domeniche in compagnia della Ludoscuola BimBumBam un appuntamento imperdibile in compagnia del meteorologo Francesco Paolo Barile, laureato in meteorologia presso l'Università di Firenze, e gestore delle stazioni meteo di Terlizzi http://www.bfpmeteo.it.



Come mai nel giro di pochi giorni siamo passati dal caldo al freddo? Cosa succede nel cielo quando piove, c'è nebbia oppure tanto caldo?

con giochi ed esperimenti lo capiremo

Dallo "scatolone ciclone" usciranno un sacco di oggetti di uso comune, ma sufficienti per realizzare esperimenti che ci porteranno alla scoperta di alcuni segreti dell'atmosfera.

Una giocosa esperienza per piccoli curiosi dai 4 ai 10-12 anni.