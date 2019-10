Laboratorio fotografico interattivo per bambini

'' Vuoi far vivere a tuo figlio una esperienza unica? Hai mai pensato di farlo posare in un vero set fotografico? Sei curioso di scoprire se tuo figlio abbia il vero XFactor? Non rispondere da solo a queste domande, vieni a scoprirlo con noi! Poche cose servono per realizzare uno scatto formidabile: tanta fantasia, un pizzico di vivacità e la voglia di stare insieme..Porta con te un qualsiasi accessorio che ricordi Halloween: Ottobre è il mese di Jack O’Lantern!! ''



Domenica 13 ottobre dalle ore 10:00 nel bellissimo spazio naturale di ORTO DOMINGO a Bari con il Fotografo Professionista Roberto Sibilano Studio d'arte fotografica.



Tutte le foto prodotte verranno stampate e verranno esposte in una mostra fotografica dal titolo “I Volti di Quartiere”!



EVENTO GRATUITO - POSTI LIMITATI



PRENOTA SUBITO al numero 3453159770



''Non far perdere a tuo figlio questa bellissima occasione per "IMPARARE A CONOSCERSI CON UNO SCATTO"...