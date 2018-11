Laboratorio di make up per donne in oncologia all' Ospedale "F. Miulli"

L'Ospedale come luogo di cura a 360°, in cui il paziente possa sentire l'attenzione del personale medico e delle associazione di volontariato che quotidianamente prestano la loro preziosa opera in favore dei degenti. È da queste premesse che nasce la collaborazione fra l'Ospedale "F. Miulli" e l'associazione Una rosa blu per Carmela di Santeramo in Colle, che nei mesi di novembre e di dicembre realizzeranno il Laboratorio di Make up – Spazio benessere all'interno della struttura di Acquaviva delle Fonti.

L'iniziativa è immaginata innanzitutto per le donne che stanno affrontando trattamenti di radioterapia e chiemioterapia, che spesso sono forieri di danni alla pelle. Un team di estetiste qualificate APEO effettuerà un check personalizzato per consigliare le più adeguate cure del viso, del corpo e delle unghie, cercando di supportare la battaglia contro il cancro anche attraverso la dedizione verso la femminilità.

Gli appuntamenti si terranno il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00, con partenza il 14 novembre e prosecuzione nelle giornate del 21 novembre, 12 e 19 dicembre. È consigliata la prenotazione telefonica tramite il numero 339.2335367.