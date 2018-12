Venerdi 21 dicembre alle ore 21.30 vi aspettiamo presso la Pizzeria Braceria La Fenice a Castellana Grotte per una serata #PAZZESCA! "Laboratorio Pazzo Comico"



Un gruppo di comici pugliesi si ritroverà il pomeriggio nel locale La Fenice per preparare e creare un vero e proprio spettacolo serale inedito fatto di sketch, monologhi, gag, parodie e canzoni.



Gli artisti che si esibiranno hanno esperienze differenti: tv, cinema, web, teatro, quindi lo spettacolo sarà un vero e proprio varietà… “pazzesco”!

Cosa aspetti? Prenota il tuo tavolo direttamente al titolare della struttura altrimenti rischi di restare in piedi!



Pizzeria Braceria La Fenice via Michele la Torre 72 Castellana Grotte , prenotazioni al +39 320 318 5371 o803325301

Direttore artistico Gianni Labalestra — presso La Fenice.