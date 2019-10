I Lacuna Coil in concerto al Demodè Club di Modugno

Il grande ritorno live della band simbolo del metal italiano. Dopo aver festeggiato il primo ventennale di carriera con “The 119 Show – Live In London”, i LACUNA COIL si riprendono la scena con un nuovo disco e un tour europeo insieme ad altre due band di riferimento per il metal internazionale. Il Demodè Club di Modugno sabato 2 novembre (apertura porte alle 19, start live alle 20. Biglietti in prevendita nel circuito ticketone, 27 euro + ddp, disponibili anche al botteghino a 32 euro. Info: www.rockcult.com o 347/6873864 ) ospiterà la prima data italiana del “Black Anima European Tour” che vedrà la formazione milanese capeggiata da Cristina Scabbia esibirsi al fianco degli svizzeri ELUVEITIE e dei moldavi INFECTED RAIN. L’Europa è unita nel segno del metal in una data prodotta da Rockcult, A Desert Odyssey e Demodè Club assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del genere.

Il nono lavoro discografico dei Lacuna Coil, Black Anima in uscita l’11 ottobre (per Century Records), arriva a tre anni di distanza da Delirium nel 2016 entrato nelle classifiche di tutto il mondo e dopo le celebrazioni nel 2018 del ventennale di carriera della band, con tanto di pubblicazione dei relativi live album e prima biografia ufficiale. Un anno intenso che ha visto Cristina Scabbia per la prima volta affacciarsi anche a una ribalta decisamente pop come il talent show di Rai 2, The Voice of Italy, nelle vesti di giudice.

Layers of Time e Reckless, primi singoli estratti da Black Anima, hanno rivelato immediatamente il mood più scuro ed heavy del disco. “Black Anima è tutti noi – ha dichiarato Cristina Scabbia, spiegando il concept del lavoro - esseri umani nella magnificenza di una inquietante ambiguità. Il nucleo nero che equilibra tutto…Come senza l’oscurità la luce non sarebbe mai esistita. Sei tu, sono io, è tutto ciò che nascondiamo e che esponiamo fieramente in un mondo sveglio solo a metà”. I Lacuna Coil sono Cristina Scabbia (voce), Andrea Ferro (voce), Marco Coti Zelati (basso, tastiere), Diego “Didi” Cavallotti (chitarre) e Richard Meiz (batteria).

Ma come detto, la serata sarà adatta ai palati metal più esigenti. Accanto ai Lacuna Coil saliranno sul palco del Demodè gli elvetici Eluveitie (il nome della band significa proprio elvetico in gallico), formazione folk metal fondata nel 2002 dal cantante Chrigel Glanzmann e i moldavi Infected Rain caratterizzati dalla voce graffiante dell’affascinante front-woman Elena “Lena Scissorhands” Catarag.

I biglietti sono disponibili nel circuito ticketone, posto unico: 27 euro + ddp / 32 al botteghino.

Info: www.rockcult.com - www.facebook.com/RocKcult. Events - 347/6873864.

Demodè Club (via dei Cedri, 14, Modugno)

Orari live:

19 - Apertura porte

20 - Infected Rain

20.45 Eluveitie

22 Lacuna Coil