Lady sings the blue, omaggio a Bilie Holiday a Palazzo Pesce

Sabato 4 maggio 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce si fa galante e con un inchino apre la porta e cede il passo a “Lady sings the blues. Scent of Billie Holiday”, insieme alla voce di Chiara Liuzzi e al pianoforte di Andrea Gargiulo.



Un concerto in Puglia che farà rivivere la vita dell’Angelo di Harlem non solo attraverso le sue melodie immortali ma anche attraverso le immagini, le foto e le letture tratte dalla sua autobiografia “La signora canta il Blues”. E così il profumo di una donna che lotta per farsi largo, il turpiloquio a fior di labbra, nel “men’s world”, quel mondo fatto dagli e per gli uomini che è campo di battaglia, croce di passione, sarà ascoltato con tutti e cinque i sensi.



Sollecitati dalla voce appassionata di Chiara Liuzzi, performer e ricercatrice, attività concertistica nei festival europei più prestigiosi e docente divisa fra l’Italia e la Svezia, accompagnata agli 88 tasti da Andrea Gargiulo, napoletano ma barese di adozione, diviso fra jazz, musica corale e direzione di coro edefinito “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale”.



Una serata in cui, insieme a una figura musicale fra le più influenti della seconda metà del secolo scorso, saranno protagonisti il talento, l’amore e il vero blues. Quello che si libera, ancora oggi magico e ulcerato, dalla voce di Billie Holiday.



Ticket: 10 euro



Sabato 4 maggio 2019 h 20.30 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3336580141 – palazzopesce@yahoo.it