'Il Lago dei Cigni' del Teatro Accademico Municipale dell’Opera e Balletto di Kiev in scena al Teatro Mercadante

Si avvisa il gentile pubblico che la produzione de “IL LAGO DEI CIGNI” _(con l’Etoile Joy Womack e Mikhail Martynyuk del Teatro Michajlovskij di S. Pietroburgo e il Balletto Cremlino di Mosca) Teatro Accademico Municipale dell’Opera e Balletto di Kiev,_ per problemi tecnici, ha dovuto spostare la data dell’evento dal *23 al 29 novembre ore 21,00.*

I biglietti acquistati dovranno essere convertiti con nuovi biglietti; chi ha intenzione di chiedere il rimborso, potrà farlo entro e non oltre il *23 novembre.*

Inoltre la produzione ha deciso di aggiungere una replica lo stesso giorno alle 18.00 (ingresso 17,30). Riduzioni per scuole di danza e gruppi saranno valide *ESCLUSIVAMENTE* per la replica pomeridiana. La direzione del Mercadante si scusa per il disagio e ci tiene a ribadire che l’evento non è organizzato dal Teatro, pertanto declina ogni responsabilità.

La storia della Compagnia, fra le più rinomate dell’Ucraina, inizia nel 1980, quando il grande maestro di balletto Vakhtang Vronsky, artista emerito dell’URSS (1905-1988), crea il Teatro del Balletto Classico di Kiev. Dal 1989 al 2005, la compagnia è diretta dal celebre coreografo, gran maestro del balletto, detentore del premio Vatslav Nijinsky e vincitore di molti concorsi internazionali di danza, Valeriy Kovtun (1944-2005), al quale succede Viktor Litvinov, illustre maestro di ballo e artista onorifico del popolo ucraino. Nel febbraio 2010 Tatiana Borovik diventa direttrice artistica del Corpo di Ballo del Teatro municipale dell’Opera e del Balletto di Kiev. Proponendosi, innanzitutto, d’immortalare i gioielli del patrimonio mondiale della danza, la compagnia realizza nuovi spettacoli basandosi a un modello classico trasponendone in scena temi nazionali, folclorici ma anche con moderne coreografie. Il repertorio della compagnia conta più di trenta balletti e un numero imponente di spettacoli e di concerti quali, Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata nel Bosco e Lo Schiaccianoci (P.I. Tchaikovski), Giselle (Adam), La Bayadere (La danzatrice del tempio) e Don Chisciotte (L. Minkus), L’Arlecchinata (R. Drigo), Chopiniana-Les Sylphides (Chopin), Cenerentola, Romeo e Giulietta.