I Lali Puna incontrano il pubblico della Feltrinelli di Bari

In occasione dell'unica data italiana tenuta per la XXXIV edizione di TIME ZONES , i Lali Puna incontreranno il pubblico domenica 13 ottobre (ore 12.00) alla Feltrinelli Libri e Musica di Bari. La band, formata da Valerie Trebeljahr, Christoph Brandner e Christian Heiß, dialogherà col direttore artistico di Time Zones Gianluigi Trevisi e col giornalista Michele Casella a proposito dei 20 anni di attività dall'esordio con l'album Tridecoder. Gli inventori dell'indietronica racconteranno la svolta digitale nel pop tedesco, l'esplosione musicale della laptop generation, l'incrocio fra songwriting e sperimentazione digitale fino alla recente svolta nella composizione della band che ha indirizzato il nuovo corso sonoro del trio. L'incontro, gratuito e aperto al pubblico, sarà l'occasione per gli ascoltatori italiani di conoscere dal vivo questa band di culto che ha cambiato l'estetica del digital-pop contemporaneo.