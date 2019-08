Alla scoperta della flora e della fauna di lama Balice e osservazione del cielo stellato

Domenica 18 Agosto alle ore 19:00 ci ritroveremo a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato alla scoperta della flora e della fauna della lama ed all’osservazione del cielo stellato.

Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, per poi spostarci sul terrazzo della villa per osservare con potenti telescopi Luna e pianeti.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese



Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.



Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956