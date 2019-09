Lama Picone, la via del fiume - passeggiata urbana

La via del fiume è una passeggiata nella lama dove scorreva il più importante fiume che nel passato attraversava la città di Bari e il cui alveo è ora visibile solo parzialmente – lama Picone – lungo le cui sponde ci sono ipogei, insediamenti rupestri e masserie storiche. Un tesoro di beni culturali che testimoniano l’origine della città e che, adeguatamente valorizzati, potrebbero fornire un contributo importante al suo futuro.



LA PARTENZA è da via Generale Alberto dalla Chiesa n. 2 davanti alla pizzeria il Quadrifoglio; la passeggiata durerà circa 3 ore, dalle h 16,00 alle 19.00 e sarà lunga circa 3 km; possono partecipare tutti (giovani e adulti) purché si ami camminare. Il percorso si sviluppa lungo un sentiero pianeggiante e privo di particolari difficoltà, nonostante ciò sono obbligatorie le scarpe da ginnastica o da trekking.



GUIDA. La passeggiata avrà come guida lo storico e speleologo Sergio Chiaffarata, Delegato del Comune di Bari per la valorizzazione degli insediamenti rupestri, e il percorso si svilupperà su un terreno pianeggiante tra uliveti e caratterizzato da un paesaggio di grande fascino.



IL NUMERO dei partecipanti è limitato a 50 persone ed è obbligatoria la prenotazione tramite mail o WhatsApp, per la validità della quale si dovrà ricevere conferma.



La partecipazione alla passeggiata è gratuita.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 11 settembre h 21.

Info e prenotazioni: 347 1371002



Le passeggiate urbane sono una iniziativa promossa dalla Stilo Editrice all’interno del progetto "Identità senza età" che la Rete civica Picone Poggiofranco sta realizzando per il periodo 2018-2019. La loro finalità è far conoscere e valorizzare, con l'aiuto di esperti del settore, gli aspetti urbanistici, naturalistici e storico-culturali dei due quartieri della città di Bari.