La Land of Fashion pugliese tra Dire Straits Legacy e Village Night

Il Village di Molfetta ospita sabato 21 settembre la serata magica della Village Night (dalle ore 19) insieme al sound blues rock dei DSL Dire Straits Legacy, band capace di far rivivere i fasti del gruppo scozzese fondato nel 1977 dal fenomeno Mark Knopfler, da anni impegnato nella sua carriera solista.

I DSL Dire Straits Legacy si faranno trovare pronti ancora una volta a emozionare il pubblico di Molfetta attraverso la magia dell’indimenticabile repertorio dei Dire Straits, con brani come Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life e tante altre hit, ma anche proponendo alcune canzoni del nuovo album di inediti "3 Chord Trick” prodotto da Phil Palmer e Alan Clark, registrato a Los Angeles e poi a Roma, nei Forward Studios Rome, dove è stato completato e pubblicato dall’etichetta Forward Music Italy.

I DSL Dire Straits Legacy sono nati dall’amore e dalla passione per la musica dei Dire Straits, storica rock band britannica, con l’idea di portare la musica del celebre gruppo a tutti gli appassionati che hanno atteso a lungo di poter riascoltare dal vivo tanti brani memorabili. L’anno scorso, è arrivato il primo tour internazionale, che li ha visti esibirsi con successo tra States, Brasile Francia, Svizzera e Lussemburgo, con una serie di sold-out in diverse città.

Grazie all’ingresso del bassista Trevor Horn, uno dei più rinomati produttori della sua generazione e una vera leggenda dell’industria musicale (vanta, tra le altre, collaborazioni con gli Yes e i Buggles di “Video Killed the Radio Star”), la band appare oggi ancora più completa. La line-up di questo tour è, infatti, formata dai componenti storici, Alan Clark (tastiere, hammond e cori), che il 14 aprile 2018 si è recato a Cleveland per ritirare l’ambito riconoscimento della Rock and Roll Hall of Fame come storico membro dei Dire Straits, Jack Sonni & Phil Palmer (chitarre & vocals), insieme a Trevor Horn (basso) Andy Treacy (batteria), Andy Hamilton (Sax), più gli italiani Marco Caviglia (voce e chitarra) e Primiano DiBiase (tastiere).

Il buon vino e le degustazioni tipiche pugliesi della Village Night, insieme al concertone gratuito dei Dire Straits Legacy porteranno gli Store del Puglia Outlet Village a rimanere aperti sino alla mezzanotte, nell’idea di offrire per un’esperienza di shopping sempre più completa.