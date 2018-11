Linguaggio teatrale e giuridico si fondono in 'Landru', lo spettracolo in scena al Teatro Kismet

Al via “Prosit”, la stagione teatrale 2018-2019 diretta da Gianni Ciardo e prodotta da Albero dei Sogni e Puglia Cultura e Territorio. Una stagione nata all'insegna di un ideale brindisi al Teatro che Ciardo chiama “vero”, portando il pubblico a vedere la prosa in settimana dal lunedì al venerdì (con possibilità di scegliere, acquistata la tessera, il proprio giorno preferito) per una volta al mese per sette mesi, al Teatro Kismet di Bari (info: 351.226.10.88).

A inaugurare il ciclo degli otto spettacoli in cartellone (7 di prosa e un concerto della Rimbamband), lunedì 5 con repliche fino a venerdì 9 al teatro Kismet di Bari, sarà “Landru”. Lo spettacolo nasce da un esperimento di fusione dei linguaggi, quello surreale del teatro e quello giuridico del processo, i cui autori sono lo stesso Ciardo ed Ebe Guerra.

Il lavoro teatrale è stato messo in scena un mese fa con veri avvocati e un pubblico ministero di eccezione: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Di lì, il passo è stato breve per una messa in scena che, conservando il nucleo centrale della narrazione, divenisse a tutti gli effetti una pièce teatrale, in cui nel celebrare il processo al noto criminale francese degli Anni ’20, si mescolasse la libera interpretazione e il punto di vista certamente unico di Ciardo.

“Landru” è stato da sempre soggetto di curiosità da parte del mondo artistico. Charlie Chaplin ci regalò una splendida interpretazione in “Monsieur Verdoux”, mentre Claude Chabrol realizzò un film proprio per raccontare i tanti misteri che avvolsero quella condanna a morte. Lo stesso fascino ha portato Ciardo a voler rendere la storia di quel processo sul palco.

La pièce si apre con l’ingresso dell’“imputato” in aula di udienza che, interrogato, dovrà destreggiarsi, di lì in poi, fra codici, avvocati e pubblico ministero, testimoni e addirittura un verdetto che nascerà in scena. A corredo di tutto, difatti, vi è che il processo ha le sue regole e riti che prevedono una giuria che ogni volta dirà se assolve o condanna Landru.

Sullo sfondo, dunque, si muovono alcuni fra i protagonisti della vita di Landru, la moglie, l’amante, il commissario e la sorella di una delle vittime, con cui il criminale armeggia, emoziona, fa sorridere, ma che non convinceranno Landru-Ciardo a retrocedere neppure di un passo dalla convinzione, tutta sua personale, che quegli omicidi che gli vengono imputati, erano solo atti di salvezza e di estremo amore. Nel ripercorrere la vera storia del criminale che lo portò alla condanna a morte, il Landru di Ciardo farà scoprire che si muore per amore, ma che sempre amore è.

Per il nuovo lavoro di e con Gianni Ciardo diretto da Ebe Guerra, saranno in scena anche Franco Ferrante, Marilu Quercia, Tiziana Gerbino, Michele Grossi, Maria Rosaria Losacco, Alessandro Volpe, Germana Genchi, Francesca di Cagno, Francesco Grimaldi, Donato Ostello, Annarita Lippolis, Antonella Perillo, Mariateresa Cucciolla e Anna Elena Zammataro. Le scene sono di Damiano Pastoressa, le musiche originali di Giani Ciardo e le luci di Maurizio Lillo.