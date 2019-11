Il sax di Laura Agnusdei al Kursaal Coworking a Corato

Tra sax e beat, sarà Laura Agnusdei la prossima ospite di Relazioni, la rassegna culturale organizzata da Spore e Kursaal Coworking in collaborazione con Backwards Record. L’appuntamento è per giovedì 21 Novembre, alle 21, negli spazi del Kursaal Coworking di via Asproni 11 a Corato, dove la giovanissima compositrice e sassofonista bolognese presenta in anteprima Laurisilva, il disco in uscita il 29 novembre per l’etichetta inglese The Tapeworm.

Anticipato da un singolo, Lungs Dance, Laurisilva descrive un habitat sonoro ibrido, in cui la dimensione acustica degli strumenti a fiato – esplorata sia nelle loro possibilità melodiche che timbriche - si mischia con un'elettronica polimorfa.

Un disco che trae ispirazione da artisti come Jon Hassell, Charles Mingus, Bjork, Terry Riley, così come dalla “Fifth World Music” della tape label italiana Artetetra. L’ultimo lavoro di Agnusdei riflette la sua eclettica esperienza come sassofonista e compositrice, lo stesso che l'ha vista muoversi in contesti sempre diversi: dal rock psichedelico alle bande di fiati, fino all’improvvisazione.

Laura Agnusdei è una sassofonista e musicista elettronica bolognese. Diplomata in sax classico al conservatorio Martini di Bologna, ha conseguito un master in musica elettronica in Olanda, all'Institute of sonology di Den Haag. Dal 2016 la sua attività live l'ha portata in diversi festival tra i quali Rewire (Olanda), Cafè Oto (Uk) e Macao (Italia), per esempio. Ha aperto i concerti di artisti come Colin Stetson e Jenny Hval. Dal 2015 è sassofonista nei Julie's Haircut, band con la quale ha inciso due album entrambi editi dall'inglese Rocket Recordings. Con loro, negli ultimi anni, si è esibita in Italia, Inghilterra, Belgio, Francia, Germania e Polonia.



I posti per il concerto sono limitati. Prenotazione consigliata all’indirizzo info@spore.media o attraverso i canali social di Spore:



Facebook:

https://www.facebook.com/ sporecoop/

https://www.facebook.com/ kursaal.corato/



Evento: https://www.facebook. com/events/2743214452404386/