Laura Pausini in concerto al Palaflorio di Bari

È già boom di vendite per il FATTI SENTIRE - WORLDWIDE TOUR 2018 di Laura Pausini.

Dopo la release mondiale di FATTI SENTIRE, Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018. Il nuovo attesissimo album ha conquistato in poche ore il primo posto della classifica iTunes dei dischi più venduti in Italia, Argentina, Brasile, Messico, US Latin, Nicaragua, Cile, Colombia, Perù e nella top 10 di Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Costa Rica, Ecuador, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Ungheria, Portogallo, Finlandia.



La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall’estate.



Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina.



A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani e a seguire nel resto dei paesi europei.



Le altre date nei palazzetti:

8 settembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

17 settembre Rimini, RDS Stadium

19 settembre Verona, Arena

25 settembre Eboli, Pala Sele

28 settembre Acireale, Pal'Art Hotel

1 ottobre Bari, Palaflorio

6 ottobre Firenze, Mandela Forum

9 ottobre Padova, Kioene Arena

13 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

26 ottobre Torino, Pala Alpitour



Le date estere:

20 ottobre Parigi, Le Zenith

21 ottobre Bruxelles, Forest National

23 ottobre Stoccarda, Porsche Arena

24 ottobre Zurigo, Hallenstadion