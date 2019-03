Lauryn Hill al Locus Festival di Locorotondo

Una super ospite per l'edizione 2019 del Locus Festival di Locorotondo. "Un sogno che diventa realtà", commentano gli organizzatori annunciando, via Facebook, il concerto di Lauryn Hill live il 7 agosto allo Stadio Comunale di Viale Olimpia a Locorotondo, unica data in tutto il sud Italia per la XV edizione del Locus festival.

Icona assoluta della soul music mondiale, dagli esordi con i Fugees ai cinque Grammy Award conquistati da solista con l’album “The Miseducation of”, Ms Hill accende la passione per il Locus 2019!

Biglietti disponibili dalle ore 11 di venerdì 15 marzo su

- Ticketone http://bit.ly/mshill_locus_ticketo

- Vivaticket http://bit.ly/mshill_locus_vivaticket