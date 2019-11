Le 12 lune di Antonio Rotondo

''È un tempo scomodo, il nostro, aguzzo come i “cocci” di bottiglia cantati da Montale. Da questo spaesamento Antonio Rotondo si affranca interpretando gli sguardi altrui come una giungla psichedelica, all’interno della quale districarsi labirinticamente, facendo ardere legna per l’inverno dell’anima ormai alle porte. Non v’è certezza che questo possa essere un rimedio efficace, anzi… (dalla nota critica del Prof. Alessandro Lattarulo)''.

Domenica 17 novembre ore 11.00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



*LE 12 LUNE. Raccolta poetica per fermare il tempo

di Antonio Rotondo -Wip Edizioni



Antonio ROTONDO

con

Rosa Colella, poetessa/musicista

Pietro Romano Matarrese, musicista



ANTONIO ROTONDO

Antonio Rotondo nasce a Triggiano (BA) a fine anni Sessanta e si trasferisce successivamente nel borgo di Torre a Mare – Bari dove attualmente risiede. Adolescente, nel 1986, forma il suo primo gruppo rock, “Gott Mit Uns”, con sonorità post-punk. Contemporaneamente scrive poesie e nel 1992 dà alle stampe la sua prima raccolta dal titolo Avidi Lumi. Agli albori degli anni Novanta, con l’ingresso di nuovi componenti, la band cambia nome in “SaràBanda”. L’amore per la poesia resta indenne a tutti i cambiamenti e nel 2001 pubblica la nuova raccolta, La dama dei veleni. Segue nel 2006 la silloge La Falesia. Nel 2011 è la volta de La ruggine delle rose. Nel 2016 esce Bari Rock Days (Adda, Bari), scritto a quattro mani con Pasquale Boffoli, dove viene tracciata per la prima volta la storia della musica rock in terra di Bari.





*Piccola rassegna di poesia dal 17 al 29 novembre

