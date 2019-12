Nel Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle l'evento “Le donne di Leonardo Da Vinci”

In occasione delle aperture straordinarie indette dal MiBACT in tutti i luoghi della cultura statali, domenica 15 dicembre alle ore 17.30 presso il Castello Normanno Svevo - Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle avrà luogo, nel 500° anniversario della morte del Genio, l’evento celebrativo “Le donne di Leonardo Da Vinci”.

Un vero genio, un uomo che ha anticipato i tempi, un artista che ha saputo tradurre la realtà della natura attraverso i suoi quadri e i suoi disegni, uno scienziato a 360 gradi che si è occupato di tutto ciò che la natura gli ha potuto offrire; i suoi dipinti sono il risultato di una perfezione fisionomica inimmaginabile e le sue invenzioni ingegneristiche hanno anticipato la cultura urbanistica e bellica.

Nel 500° anniversario dalla morte, celebriamo Leonardo Da Vinci con un vero e proprio itinerario nella ritrattistica di questo Genio italiano.

Lo storico dell’arte Michele Fiore, accompagnato da brani creati per l’occasione dal musicista Francesco Schepisi, ci condurrà alla scoperta di quattro donne ritratte da Leonardo Da Vinci: dalla “Dama con l’ermellino” alla “Belle Ferronière”, da “Isabella d’Este” alla famosissima “Monalisa”, grandi donne, vere e uniche protagoniste di questo viaggio celebrativo.

L’evento su Leonardo Da Vinci della durata di circa 60 minuti è compreso nel biglietto ordinario.

Per l’occasione il Museo sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.30).

Si ringrazia per il prezioso contributo concesso per la manifestazione lo sponsor La Dolce Vita - lounge bar - drink - food - restaurant - entertainment (via Giovanni XXIII, ang. Via Ciccotonno - 70023 Gioia del Colle -BA).