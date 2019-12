Le fantastiche avventure di Camilla Scintilla con i fattapposta al bim, bum..teatro

Per il secondo appuntamento della stagione con BIM BUM....Teatro, alla Ludoscuola Bim Bum Bam i FATTAPOSTA con il loro teatro di burattini e pupazzi ed lo spettacolo "LE FANTASTICHE AVVENTURE DI CAMILLA SCINTILLA"



I FATTAPPOSTA

Formandosi presso la Scuola per giovani Burattinai della “Casa di Pulcinella”, diretta dal Maestro Paolo Comentale e presso l’”Accademia di Belle Arti” di Bari, Maria Cosmai e Davide Sciascia decidono di dare vita al duo "I Fattapposta" nel 2015, mettendo in scena spettacoli di teatro di figura indirizzati ai bambini ma che strizzano l’occhio ai grandi; in una rilettura della messa in scena frontale e con animazione a vista. E’ questa una scelta legata proprio al loro rapportarsi nella dimensione della televisione, innescando un gioco di tacito accordo tra gli attori ed il pubblico.

Durante la loro giovane proficua attività, i Fattapposta annoverano diversi spettacoli nel proprio repertorio: Malombra, Lo scazzambrello innamorato, Il Fantasmagorico Federico, La vera storia di Cappuccetto Rosso, Andrea e il Natale rubato, Racconti in valigia e Le fantastiche avventure di Camilla Scintilla che porteranno in scena a Bim Bum Bam.



LE FANTASTICHE AVVENTURE DI CAMILLA SCINTILLA

Camilla è una bimba golosona e birichina che un bel giorno, spinta dal suo appetito insaziabile, si ritrova catapultata in una strana avventura,

accompagnata da bizzarri personaggi: la strega Gianduia, Rossello Ravanello, il Dottor Unbelpunturon e altre strane creature. Imparerà sulla sua pelle l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata. Mangiare troppi dolci può giocare brutti scherzi! Le fantastiche avventure di Camilla Scintilla è un vero e proprio viaggio spettacolare che, in forma divertente ma non superficiale, renderà più piacevole e interessante l’argomento e i contenuti in questione. I burattini condurranno i ragazzi attraverso le tematiche delle sane abitudini alimentari e la cultura del biologico.