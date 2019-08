Finali di Puglia e Basilicata di miss reginetta d'Italia 2019

Dopo tre tappe provinciali, venerdì 9 agosto si terranno le finali regionali di Puglia e Basilicata del concorso nazionale di bellezza femminile Miss Reginetta d'Italia 2019 a Bari. L'evento è in programma a Riva Beach Club a Torre Quetta e a condurlo ci saranno l'attrice ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Marina Marchione, e il manager di spettacolo nonché talent scout Miky Falcicchio.



Per l'occasione ci saranno diversi ospiti vip, tra cui la cantante ed ex concorrente di The Voice of Italy 2019 Micaela Foti. Ad accompagnare, aprire e chiudere l’evento ci sarà la musica di Marco Ninni e FiveP, due tra i dj producer più importanti del Sud Italia.



Chi supererà la finale del 9 agosto accederà alla fase finale della nuova edizione del rinomato concorso di bellezza, organizzato da New Meta Event e diretto da Alessio Forgetta che negli anni ha scoperto le più belle ragazze della penisola. La fase finale di Miss Reginetta d'Italia 2019 si terrà dal 28 agosto all’1 settembre nella rinomata località turistica di Chianciano Terme con serate finali condotte da Jo Squillo, che andranno in onda sulle reti Mediaset, Rete4, TgCom e su Tv Class moda.



Inoltre sempre venerdì 9 agosto a Torre Quetta si terranno le finali regionali di Puglia e Basilicata di altri due concorsi nazionali: Talenk Kids e Miss Reginetta Over.

