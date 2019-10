'Le fuggitive' in scena a Polignano a Mare

''E’ notte fonda . Due donne di età diverse, Margot la piu’ giovane, Claude la più anziana, si incontrano per strada mentre fanno l’autostop per fuggire da situazioni personali di indifferenza e cinismo. Così prende il via questa commedia brillante che vedrà le due protagoniste affrontare una serie di avventure comiche ed esilaranti, a volte paradossali, in cui momenti divertenti ma anche intimi e commoventi si alternano in una storia di autentica amicizia fra persone dalle personalità opposte ma complici, che con grande ironia, fra mille difficoltà si confrontano con il mondo di oggi, privo molto spesso di sentimenti e passioni''. Sul palco Miriam Gaudio e Valeria Pinto interpretano le due protagoniste, tra risate e colpi di scena.



Con:

Miriam Gaudio e Valeria Pinto

Scene e Costumi : Carteam Artidecorisegni

Luci, fonica e proiezioni : Gabriele Ciriello

Regia : Valeria Pinto