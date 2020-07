Le notti della contea 2020 a Castello Marchione

Nell’anno del Signore 2020, nei giorni 16 e 17 agosto, i nobili Acquaviva d’Aragona vi aspettano presso Castello Marchione, loro residenza estiva, per onorare festeggiare la nomina a Conte di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona. In occasione del 404° anniversario della nomina a Conte di Giangirolamo II Acquaviva D’aragona, Villa Marchione vi accoglierà con dame e moschettieri, cuochi e artigiani, monaci e chierici, popolani e gente del contado, sbandieratori e tamburi. La notte del 16 agosto il Conte Giangirolamo II Acquaviva D’aragona, dai balconi allestiti a festa di Castello Marchione saluterà la folla giunta da ogni dove per omaggiarlo e darà ufficialmente inizio alle ‘Notti della Contea’ attraverso il ‘Chominciamento’ di festa, accompagnato da danze rinascimentali e giullari di corte. Le notte sarà animata da scene rievocative e vicende storiche dei nobili Acquaviva d’Aragona, da giullari, musici, danzatori e falconieri. La notte del 17 agosto vi accomoderete nei maestosi giardini del Castello per assistere allo spettacolo “All’Ombra del Conte”



‘Le Notti della Contea’ sarà una festa per lo spirito, per la vista e per il palato.



PROGRAMMA

.16 agosto : Le Notti della Contea 2020 – direzione artistica di Gabriele Corianò

Raduno ore 21,00 – Ingresso all’evento ore 21,30.

I gruppi saranno composti da 25 persone max. Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida che racconterà la storia di Castello Marchione e delle leggende che avvolgono la tenuta; inoltre la guida introdurrà le diverse scene rievocative presenti sul percorso. E’ previsto un tempo libero per degustare alcune pietanze tipiche.

.17 agosto : “All’Ombra del Conte” – regia di Vito Di Leo

Raduno ore 21,00 – Inizio Spettacolo ore 21,30CONTRIBUTO EVENTO:



16 AGOSTO

ADULTO : 10,00 €

BAMBINO (da 6 a 10 anni) : 5,00 €

BAMBINI da 0 a 5 anni : ingresso gratuito

100 POSTI DISPONIBILI



17 AGOSTO

ADULTO : 10,00 €

BAMBINO (da 6 a 10 anni) : 5,00 €

BAMBINI da 0 a 5 anni : ingresso gratuito

100 POSTI DISPONIBILI



CONTRIBUTO PACCHETTO 16+17 AGOSTO

ADULTO : 15,00 €

BAMBINO (da 6 a 10 anni) : 6,00 €

BAMBINI da 0 a 5 anni : ingresso gratuito



TOTALE POSTI DISPONIBILI PER LE DUE SERATE :

200 POSTI



E’ OBBLIGATORIO PER ACCEDERE ALL’EVENTO:

1. INDOSSARE LA MASCHERINA;

2.MISURARE LA TEMPERATURA ALL’INGRESSO;

3.MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO DAGLI ALTRI;



L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SENSAZIONI DEL SUD SI ATTERRA’ A TUTTE LE DISPOSIZIONI IN ESSERE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLO NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID19.



PER INFO & PRENOTAZIONI :

TEL : 339.50.94.105

EMAIL : info@lenottidellacontea.it



Link Pagina Facebook : https://www.facebook.com/lenottidellacontea/