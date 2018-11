''Il romanzo autobiografico “Le piogge e i ciliegi” di Angela De Leo segna l’ideale ritorno della nota poetessa alle origini della sua ispirazione poetica, ricongiungendosi alla splendida silloge “il gelso e le rose”, tempio della memoria dedicato alla stessa figura mitica della sua infanzia: suo nonno materno, Domenico Noviello, altrimenti detto nonno Mincuccio.

Figura straordinaria, da cui si genera più di una vita: la vita di sua figlia e da lei quella della scrittrice stessa in carne ed ossa, vita della scrittura in carta e inchiostro.

Vita dei figli e dei loro figli e vita delle parole: quelle raccontate, dette, inventate, custodite tra le mani e i gesti, coltivate tra frutti e fiori e nascoste tra lacrime e gocce di pioggia. Vita del senso vero della vita stessa.

Questa è la storia di un viaggio nel tempo a dimensioni multiple, come i multipiani dello spazio e della nostalgia.''

(Raffaella Leone)

Venerdì 16 novembre alle ore 18,00

QUINTILIANO la Libreria presenta:



LE PIOGGE E I CILIEGI

La storia di un uomo straordinario di Angela De Leo

Secop edizioni





Dialoga con l'autrice Nico MORI, poeta





Angela De Leo

Scrittrice, poetessa e critico letterario.

Direttrice della collana di poesia e narrativa della casa editrice SECOP Edizioni (Corato, Bari)

Le sue raccolte sono state tradotte in serbo, albanese, rumeno, spagnolo, inglese.