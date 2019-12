Al Teatro Piccinni Isa Danieli e Giuliana De Sio in 'Le signorine'

Due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamento poco lontano. Costrette a una faticosa convivenza, le due ‘signorine’, ormai ben oltre l’età da matrimonio, non possono neanche contare su una vita privata a distrarle da quella familiare. L’unico vero sfogo per Rosaria e Addolorata sembra essere il loro continuo provocarsi a vicenda, a suon di esilaranti battibecchi senza esclusione di colpi.

Rosaria domina e Addolorata, a malincuore, subisce. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata l’occasione di mettere in atto una vendetta covata da troppi anni…Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata sanno farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare.

INFO



Il botteghino sarà aperto nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11 alle ore 13 e martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18.45. Il giorno di spettacolo il botteghino sarà aperto la mattina e il pomeriggio con gli stessi orari, mentre la domenica aprirà alle ore 16.



Botteghino del Teatro Petruzzelli

Corso Cavour ang. Via Alberto Sordi

tel. 328.6917948 - 080/5212484



Comune di Bari – Assessorato alle Culture

Via Venezia, 41 – tel 080 5773843 - www.comune.bari.it



Teatro Pubblico Pugliese