Le sorprese del cielo d'autunno - cena e osservazione astronomica all'agriturismo Posta Mangieri

Venerdì 27 settembre, l'Agriturismo Posta Mangieri, in compagnia di Amici Sotto Le Stelle, presenta "Le sorprese del cielo d'autunno. Cena e osservazione astronomica."

Quali sorprese nasconde il cielo d'autunno?

Sarà possibile scoprirlo gustando una deliziosa cena a base dei prodotti murgiani.

In una meravigliosa location ai piedi di Castel del Monte, glli ospiti potranno, infatti, rispondere alle domande sul nostro universo e guardare al telescopio la Luna, Giove, Saturno e gli altri corpi celesti.

Per consultare il menu della serata: https://bit.ly/2m5ZDZs

Per info e prenotazioni contattaci allo 080/2149988

#agriturismopostamangeri #Murgiaecucina #AmiciSottoLeStelle

Web: agriturismopostamangieri.com/