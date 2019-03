'Le stelle raccontano - l'anno che verrà'' al Planetario di Bari

In seguito al Grande Successo riscosso lo scorso Marzo, si ripropone lo Spettacolo L'ANNO CHE VERRA', con il VIAGGIO STELLARE nel suggestivo scenario del Planetario Sky-Skan di Bari. Rivolgendo lo sguardo al cielo visibile anche ad occhio nudo, si affronterà un percorso mozzafiato tra gli oggetti dell’Universo fino a sfiorare la superficie del Sole, si varcherà la superficie oscura di un buco nero per osservare Stelle che girano come trottole nelle profondità della Via Lattea. Il viaggio proseguirà con Paola Pennacchia e Antonio Bellino con brani del grande LUCIO DALLA, una perfomance Musicale & Teatrale, che non sarà il solito omaggio all'Artista, ma si avvarranno di alcuni brani più famosi per raccontare avvenimenti Mondiali che hanno segnato la storia degli ultimi decenni partendo dagli anni quaranta, con il celeberrimo brano 04 Marzo 1943, fino ai giorni nostri. Canzoni che in qualche modo sono legati a questo periodo come la casa in riva al Mare, Caruso, Anna e Marco, la sera dei Miracoli, Itaca e tante altre melodie che sono diventate icone della musica italiana, un modo per lasciarsi emozionare dai ricordi e dalla storia, per chi quegli avvenimenti li ha anche vissuti.