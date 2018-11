"Le terre di dentro" - “Geografia commossa dell’Italia interna”

Racconto poetico di luoghi a torto detti minori che commuovono ed emozionano per la loro fragilità, caratterizzati da differenze che bisogna difendere ed esaltare. Paesi “minori” raccontati non come problema bensì come opportunità nel loro aspetto contemplativo e malinconico (le porte chiuse) e in quello militante che invita a battersi affinché ritornino a vivere intensamente.



Franco Arminio



Il poeta, scrittore e documentarista Franco Arminio è stato spesso definito (e lui stesso si definisce) “paesologo”, perché sia in qualità di autore che di ideatore e curatore della Casa della Paesologia a Treviso e del festival “La luna ei calanchi” ad Aviano (MT), tutta la sua opera è permeata da una profonda passione, vissuta in prima persona in Irpinia (dove è nato e vive), per la dimensione paesana, per la natura che avvolge e scandisce i ritmi, per l’immediatezza del rapporto quotidiano con la vita e con la morte, per il paesaggio come un corpo femminile, e viceversa. Roberto Saviano ha definito Franco Arminio «uno dei poeti più importanti di questo paese, il migliore che abbia mai raccontato il terremoto e ciò che ha generato».