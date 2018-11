"Le terre di dentro" - “Una o tante famiglie: sfide ed opportunità del contemporaneo”

Le famiglie “non tradizionali” - adottive, allargate, ricostruite, miste, omogenitoriali – costituiscono ormai la stragrande maggioranza delle famiglie nella società contemporanea. Le difficoltà economiche, lo stigma sociale, la mancanza di riconoscimento giuridico possono rappresentare grandi ostacoli per genitori e bambini, ma anche sfide e opportunità di crescita e di inclusione che ci insegnano a decostruire gli stereotipi che vogliono la genitorialità come un dato esclusivamente “naturale”.



Anna Maria Speranza è Professore Straordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma dove insegna Psicodinamica e psicopatologia dello sviluppo presso il Corso di Laurea in Psicologia e Salute.

E' Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, Sapienza Università di Roma.

Dal 2004 fa parte del collegio dei docenti del Dottorato in Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo, Sapienza Università di Roma.

E’ membro della World Association of Infant Mental Health (WAIMH). E’ membro del Direttivo dell’Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile (AISMI).

Svolge attività di ricerca nell’area della Psicopatologia dello Sviluppo, con particolare attenzione allo studio dei processi di sviluppo affettivo in età evolutiva, sia in campioni normali che in campioni clinici.