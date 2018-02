Giovedì 15 febbraio presso Quintiliano La Libreria di Bari Via Arcidiacono Giovanni 9, alle ore 18,30 verrà presentato il libro ''Le verità apparenti'' di Adriana Ostuni, edito da Wip.

''Ero ancora a uno stadio iniziale ma nel profondo del mio animo, nei recessi più remoti della coscienza coltivavo i semi della disubbidienza, ne avvertivo sempre più forte la spinta… Dentro di me covavo la ribellione, quella che lui cercava di tenere a freno e di soffocare utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione. Ma ormai ci eravamo spinti troppo in là e il desiderio di libertà si era fatto forte. Continuai a covare la ribellione, preparandomi alla rivolta.'' (Wip)

Sarà presente l'autrice Adriana Ostuni



Dialoga con l'autrice Antonella Paparella, giornalista

Letture a cura di Floriana Uva, attrice



Adriana Ostuni, interprete-traduttrice, laureata in Scienze Politiche, è attualmente impegnata nel sociale. Ha pubblicato nel settembre 2015 il suo primo romanzo, Apollo nel caos, per Phasar Edizioni, ottenendo, oltre al consenso dei lettori, riconoscimenti letterari anche da parte della critica. Scrive poesie, alcune delle quali pubblicate su una recente antologia, Poesia in forma di rosa, Les Flâneurs Editori. Le verità apparenti è il suo secondo romanzo.

QUINTILIANO LA LIBRERIA

DI MARINA LEO & C. SAS

Via Arcidiacono Giovanni,9 70124 Bari



Info: 0805042665

FB @quintilianolalibreria