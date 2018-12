Le verità negate - Ad Alberobello presentazione del libro di Mario Gianfrate

In occasione del centenario dalla fine della I guerra mondiale, l'associazione "l'occhiazzurra" di Coreggia di Alberobello, i Presidi del Libro di Alberobello con il patrocinio del Comune di Alberobello, presentano il libro di Mario Gianfrante: Le verità negate mettendo alla luce aspetti oscuri della grande guerra, il ruolo di Cadorna e le testimonianze e legami anche con la capitale dei trulli. Una pagina di storia della I guerra mondiale, non ancora raccontata sui libri di scuola con aspetti drammatici legati al ruolo di Cadorna omaggiato in molti centri con titolazioni di piazze e strade. Appuntamento ad Alberobello presso la ex-Conceria giovedì 13 dicembre alle 18.