Le vibrazioni in concerto gratuito a Gravina in Puglia per la festa del Santissimo Crocifissso

La band musicale, che ha partecipazione al 68° Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Così sbagliato, sarà ospite a Gravina in Puglia in occasione della festa del Santissimo Crocifisso. L’atteso evento è in programma il prossimo lunedì 28 maggio alle 21:00 in piazza Pellicciari e sarà come da consuetudine ad accesso libero.