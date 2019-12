A Terlizzi luci, musica, buon cibo e spettacoli con la prima edizione di 'Le vie del Natale - la magia in città'

l comune di Terlizzi, Livee, PdL comunicazione & Eventi e l'associazione CLAAI Terlizzi sono lieti di presentare la prima edizione de Le vie del Natale - la magia in città. Dall'8 Dicembre al 6 Gennaio, piazza Cavour si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio pieno di eventi!



Luci, musica, buon cibo e spettacoli sorprendenti, saranno cuore pulsante di una manifestazione che renderà la nostra città ancora più incantevole!



Pista di Pattinaggio

(dall’8 dicembre al 6 gennaio)

Casa di babbo natale

(dall’8 al 26 dicembre)



𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗔 𝗜𝗡 𝗖𝗜𝗧𝗧À

𝗗𝗮𝗹 𝟭𝟰 𝗮𝗹 𝟮𝟰 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲:



Mercatini di Natale

Fiera del cioccolato

Gruppi gospel a tema natalizio



Stand enogastronomici

Live cooking

Vin brûlé



Artisti di strada:

Fate illuminate

Maghi

Spettacolo bolle di sapone

Giocolieri

Ombre cinesi

Trampolieri

Mangia fuoco

Street musicians



Danza aerea

Banda dei babbi Natale

Rappresentazioni teatrali

Esibizioni canore e danzanti a cura di associazioni, scuole e centri sociali.



Media Partner: LOVE FM





INGRESSO GRATUTITO





Tra le varie casette, ne sarà allestita una solidale per raccogliere doni e generi di prima necessità a chi non può permetterselo. La casetta sarà allestita per far convogliare tutte le donazioni di chiunque fosse interessato e poi ridistribuirle attraverso la parrocchia S.Gioacchino di Terlizzi.



La manifestazione è volta anche al turismo proveniente dai paesi limitrofi.

A tal proposito abbiamo creato una carta- coupon che garantisce ai possessori sconti con le attività convenzionate.

A breve comunicheremo attività affiliate e relative scontistiche.