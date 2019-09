A Conversano ritorna Lectorinfabula, XV edizione all’insegna dell’altro con libri, anteprime, confronti e spettacoli

La XV edizione del Festival Lectorinfabula, il festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” si svolgerà dal 24 al 29 settembre prossimi a Conversano, sul tema “La Terra vista dalla Luna”.

“La terra vista dalla luna” è un pretesto per raccontare il mondo da un punto di vista più distaccato, per capire dove va, tra problemi di uguaglianze, nuovi scenari della geopolitica, crisi demografiche e processi migratori, l’ambiente sempre più fragile, stretto tra i disastri provocati dall’uomo e dai cambiamenti climatici.

Tanti gli anniversari che saranno ricordati per fare i conti con la storia, approfondire temi, incontrare i protagonisti: tra gli altri il primo uomo sulla Luna, la caduta del Muro di Berlino, il crollo di Wall Street, i vent’anni dell’Euro, la strage di piazza Fontana, i 130 anni dalla nascita di Giuseppe Di Vagno. Sfide umane e tecnologiche, muri che si abbattono e muri che si alzano, il mondo visto in prospettiva tra futuro, presente e passato.

198 appuntamenti tra incontri, workshop, laboratori, eventi speciali; uno Spazio OFF; presentazioni nelle scuole e collaborazioni; 332 ospiti, anche internazionali, per dare al pubblico la possibilità di costruire la loro idea di mondo.

Quest’anno Lectorinfabula si fa in tre grazie a Lector Ragazzi e Lectorintavola che per la terza edizione torna nel format del festival madre.

Lector Ragazzi, sezione d’eccellenza di Lectorinfabula, propone incontri con autori del panorama internazionale della letteratura per bambini e ragazzi. Tra gli altri Lector Ragazzi, diventato punto di riferimento nazionale per la promozione della lettura, ospiterà Luca Doninelli, vincitore del premio strega ragazzi 2019, l’illustratrice di fama internazionale Joëlle Jolivet che per l’occasione realizzerà un albo su Conversano dopo aver ritratto Bologna e Parigi a testa in su, Davide Morosinotto uno dei più produttivi e interessanti autori per ragazzi vincitore del Superpremio Andersen 2017, Sergio Ruzzier autore e illustratore per albi illustrati e riviste nazionali e internazionali.

Sei i laboratori in cui giocare con le stelle, dove usare i propri occhi alla ricerca di scorci segreti della città, diventare per qualche ora piccoli registi e giocare con la cartapesta.

Lectorintavola, terza edizione incentrata sulla cultura del cibo e dell’alimentazione sostenibile. Otto appuntamenti per imparare a scrivere di cibo, per raccontare i territori attraverso le tradizioni culinarie, per parlare della correlazione tra salute e alimentazione, delle diverse risposte del nostro corpo, per narrare dei signori del cibo e di spesa consapevole. Da Stefano Liberti ad Antonio Moschetta, da Luca Iaccarino a Gennaro Palmiotti a Giovanna Casadio.

Eccezionalmente quest’anno Lectorinfabula ospita anche la premiazione dei vincitori dell’edizione 2019 del Premio biennale di ricerca intitolato a Giuseppe Di Vagno.

Tanti gli appuntamenti speciali a chiudere ogni giorno di Lectorinfabula (ricordiamo in particolare “GG Gramsci e Gobetti. Nel diciannove prove lunari per uno spettacolo possibile” con la partecipazione di Paolo Di Paolo e Lea Durante, e “Marco Polo della Luna” con Fabrizio Gifuni e Lorenzo Pavolini), tanti i “fili rossi” da seguire per andare in fondo agli argomenti (gli appuntamenti organizzati con Co.Re.Com Puglia, ad esempio, per comprendere le evoluzioni della comunicazione), numerosi anche gli incontri organizzati in occasione della Giornata europea delle lingue moderne, una occasione per sottolineare la vocazione del Festival da sempre con una identità interculturale. E poi i workshop, i laboratori e la formazione, così com’è nella tradizione di Lectorinfabula. Gli approfondimenti riguardano, ad esempio, la scrittura creativa con la scrittrice Gabriella Genisi, la satira con Fabio Magnasciutti, il giornalismo con Carlo Gubitosa, ma anche la riqualificazione del centro storico, le emergenze ambientali, la sostenibilità, il lavoro con il Centro Il piacere di lavorare, e la lingua.

Lo Spazio OFF è un’altra delle novità di questa XV edizione. Uno spazio per inaugurare una nuova sezione tutta dedicata ad una Fondazione partecipata della regione Puglia, “ospite” del festival. Si parte da quest’anno con la Fondazione Carnevale di Putignano, con Farinella e i maestri cartapestai, le maschere e i carri, allegoria e satira fra tradizione e innovazione.

Le Fondazioni saranno ospitate a turno, con lo scopo di sviluppare un’offerta più ampia per l’attuazione del programma strategico per la valorizzazione e promozione culturale e turistica della Puglia. Da questi presupposti nasce lo Spazio OFF e i due eventi all’interno del programma generale in collaborazione con Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca e Pino Pascali di Polignano a Mare, oltre alla Festa dei Lettori curata dall’associazione Presìdi del Libro.

Come ogni anno spazio alle mostre curate oppure ospitate in Lectorinfabula: “LUNAPOCENE – Distruggeremo anche la Luna?” organizzata dal Centro LIBREXPRESSION della Fondazione Di Vagno, a cura di Thierry Vissol, con opere di alcuni dei più significativi illustratori del mondo della satira, e “INSHALLA” di Michele Borzoni a cura di Giulia Tornari per Contrasto. Un progetto a cui Michele Borzoni ha dedicato più di tre anni del suo impegno, con viaggi mirati per ogni Paese, concentrato sulla morfologia umana e geografica del territorio, là dove il Cristianesimo ha avuto origine.

Il festival si svolge ogni anno con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia assessorato all’industria turistica e culturale, Commissione europea rappresentanza in Italia, Consiglio d'Europa, MIBACT - Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura, Comune di Conversano, Città Metropolitana di Bari, AICI - Associazione delle Istituzioni di cultura italiana, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Friedrich Ebert Stiftung, Banca di Credito Cooperativo di Conversano.

Con la partecipazione di Distretto produttivo Puglia creativa, Banca Etica, DUC - Distretto Urbano del Commercio di Conversano, Associazione Hamelin, IAI – Istituto Affari Internazionali, GSSI - Gran Sasso Science Institute, Itaca Cooperativa Sociale, Internazionale, Il Mulino, Associazione AGIRE in Conversano, Fondazione Paolo Grassi, Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione Museo Pino Pascali, Presidi del Libro.

Mediapartner: Eurozine network delle riviste di cultura europee, Rai Radio3, COPEAM, Vox Europ, MediterRadio, MarcoPolo, Confronti.

Partner Tecnici: Ferrovie del Sud Est, Conversano Urban_Art, FAU, Chiodo Fisso.

Con la collaborazione di: FNSI, Ordine dei giornalisti della Puglia, Assostampa Puglia, Rai Teche, Ordine degli architetti Provincia di Bari, Andromeda Studio d’Arte, World Humor Awards e ZONA.