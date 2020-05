"Leggere fra le opere della Pinacoteca Metropolitana di Bari "Corrado Giaquinto"

“Leggere … vuol dire profondamente pensare” (V. Alfieri). La lettura nelle opere della Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”.

La Pinacoteca di Bari, in occasione della passata Giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore, ha proposto un breve video per illustrare sette sue opere unite da un sottilissimo fil rouge: l’atto di leggere. Riproponiamo il video per offrire la possibilità di ammirare, anche se virtualmente, opere degli artisti; Silvestro Lega, Giuseppe Giuliani, Francesco Netti, Vincenzo Irolli, Onofrio Martinelli, Antonio Piccinni, Luca Postiglione.





https://youtu.be/GaZmmCRpTwk



https://www.facebook.com/pinacotecagiaquintobari/videos/361755811456255/



