Al Teatro Kismet la compagnia Areté Ensemble: Saba Salvemini e Annika Strøhm portano in scena “Leopardi”

La stagione Teatri di Bari dedica un secondo Focus Puglia ai talenti della nostra regione. Artisti pugliesi di ultima generazione portano in scena nuove proposte drammaturgiche al Teatro Kismet da giovedì 8 febbraio a domenica 11 febbraio 2018 (ore 21, info teatridibari.it).

Focus Puglia è ormai uno spazio consolidato nella stagione del Teatro Kismet – spiega Teresa Ludovico, regista e drammaturga, curatrice della rassegna – e nasce con l’obiettivo di portare all’attenzione del nostro pubblico artisti pugliesi già affermati o in erba. Li riunisce l’appartenenza ad una terra e un linguaggio che presta attenzione ai temi del contemporaneo. Sono donne e uomini “in viaggio “che ritornano alle radici per raccontarci la loro esperienza con il mondo.

Si parte giovedì 8 febbraio, ore 21, con la compagnia Areté Ensemble: Saba Salvemini e Annika Strøhm portano in scena “Leopardi”, uno spettacolo in un bianco e nero a riflettere il grottesco ed il profondo della vita. In scena una bara, due attori e le operette di Leopardi. Come ad entrare in un mondo fantastico prenderanno vita: Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, Dialogo di Malambruno e di Farfarello, Dialogo di un venditore d’Almanacchi e di un passeggere, L’Infinito. Uno spettacolo in un bianco e nero a riflettere il grottesco ed il profondo della vita.

Botteghino del Teatro Kismet

dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00

Info. 080.579.76.67 int. 123

www.teatridibari.it /teatrokis met.org