Al Piccolo Teatro di Bari lo spettacolo ''Leopardi Unplugged'' della rassegna Piccoli Universi

Domenica 9 febbraio, ore 18.30, in programma al Piccolo Teatro di Bari lo spettacolo Leopardi Unplugged, penultimo appuntamento della rassegna teatrale “Piccoli Universi” organizzata dal Piccolo Teatro di Bari, per il secondo anno, insieme alla Compagnia Acasă. Lo spettacolo Leopardi Unplugged porta in scena cinque testi del poeta simbolo del romanticismo italiano in una innovativa messa in scena diretta e interpretata da Saba Salvemini e Annika Strøhm.

Un Leopardi inaspettato, ironico, allegro e contemporaneo; una bara, due attori e le opere del poeta. Dalle Operette, come in un sorprendente pop-up, prendono vita personaggi leggendari che ci trasportano in un mondo magico dove la vita si fa poetica, comica ed assurda. La lingua leopardiana prende fluidità e vita così come il suo pensiero così disperatamente contemporaneo.

Uno spettacolo in un bianco e nero a riflettere il grottesco ed il profondo della vita;

elegante, tragicomico, surreale, folle e necessario in questi tempi bui. Solo cinque testi di Leopardi integrali. Come ad entrare in un mondo fantastico prenderanno vita: Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, Dialogo di Malambruno e di Farfarello, Dialogo di un venditore d’Almanacchi e di un passeggere, L’Infinito.

Piccoli Universi, rassegna che presenta al pubblico spettacoli che vantano una drammaturgia originale, coinvolge compagnie locali che svolgono una ricerca rivolta al presente concentrandosi sul racconto di pensatori e filosofi.

La rassegna si avvia alla sua conclusione con il prossimo appuntamento in programma il prossimo primo marzo con l’anteprima della nuova produzione della Compagnia Acasă: La Pescatrice di perle, scritto e diretto da Valeria Simone e interpretato da Marianna De Pinto, uno spettacolo sulla filosofa e pensatrice Hannah Arendt, a partire dalla sua esperienza di vita come rifugiata e dalla sua osservazione del mondo nel XX secolo.

Un percorso cominciato lo scorso ottobre e che ha visto la programmazione di lavori teatrali sul pensiero, sullo sforzo che pensatori e intellettuali hanno fatto per dare una spiegazione e un senso alla vita e all'esistere. ‘Spettacoli che stimolano la riflessione, appunto, sul nostro essere al mondo; di qui il titolo della rassegna Piccoli universi i nostri, quelli esistenziali, che appartengono alla sfera universale dell’uomo e non solo alla dimensione personale dell’individuo’ come raccontano le direttrici artistiche Valeria Simone e Marialuisa Longo della Compagnia Acasă.

Tutti gli spettacoli sono in programma alle ore 18.30

COSTO SINGOLO DEL BIGLIETTO:

Intero € 10

Ridotto € 8 (universitari, over 65, CRAL)

Under 16 € 6

Per assistere agli spettacoli bisogna sottoscrivere una tessera associativa di durata annuale al costo di € 2



INFO E PRENOTAZIONI:

080 5428953 / 338 1722484 / 080 5033476

