Letteratura erotica d'autore per la rassegna Admoveo a Polignano a Mare

Per il terzo appuntamento a Polignano della rassegna di teatro, musica e cultura ADMOVEO, sarà di scena l’attore e regista genovese Antonio Minelli con il reading “La Gabbia der Pipino”, excursus sulla letteratura erotica d’autore.

Da Catullo al Belli, dall’Aretino a Baudelaire, ne ‘La Gabbia der Pipino’ si dà voce e intonazione ai versi ironici o amorosi, erotici o villani dei padri della letteratura. All’excursus di versi erotici presentati e interpretati da Minelli, si alternano testi dei più grandi predicatori della Chiesa che, al contrario, condannano la sfera erotica e la figura femminile.

Dal sacro al profano, declamazioni in forma attoriale su sfondi in proiezione di dipinti datati dal XVII sec., anch’essi d’autore. La scena si svolge in un allestimento di pochi elementi che richiamano una camera da letto, a sottolineare l’intimità di un argomento che da sempre accompagna il genio artistico.

Una forma di letteratura che per millenni è stata generata dai più grandi autori riconosciuti dal mondo della cultura ma che è sempre poco conosciuta o paragonata al genere pornografico e quindi non esplorata dal grande pubblico.



Il movimento continuo, è per ADMOVEO, il fil rouge da seguire per condurre al ritrovo della Conoscenza passando attraverso l’incontro autentico e diretto con un numero limitato di partecipanti, per poter essere tutti immediatamente e direttamente partecipi criticamente. Stimolati al pensiero e allo scambio del pensiero.

Circuito di Teatro, Musica, Danza e Cultura "ADMOVEO"

“La Gabbia der Pipino”

Venerdì 8 marzo 2019, ore 21:00 / Spazio Con.Fusione, via Lepore 9



Admoveo è un progetto della Compagnia Formediterre in collaborazione con: Con.Fusione (Polignano), Pro Loco (Leporano), L'Obiettivo (Taranto), Levera (Noha).

La rassegna è promossa da: AmaRum con il sostegno di: CNA Puglia, FAI/ Delegazione di Bari, Galleria Nartist, ItrArti, Technè, Imago-i Danzattori, La Comunità Fratello Sole, U.P.T.E. Putignano.



Venerdì 8 Marzo, ore 21:00

Spazio Con.Fusione - via Lepore 9, Polignano a mare (BA)



