Letture per aria, incontri di lettura e ascolto in agro

Ecco i primi appuntamenti di Orto Fertile!

Insieme alla libreria indipendente Fatti di carta, della libraia Annalisa Colucci, Letture per aria, brevi incontri di lettura e ascolto all’aperto, attraverso una selezione di libri di approfondimento ecologico e di relazione con la natura, scelti da Orto Fertile e Fatti di carta.



Con l’aiuto di una letteratura ampia, dal saggio filosofico al racconto ai testi illustrati per bambini, si possa seminare nuovi modi di vedere, raccontare e vivere il rapporto donna, uomo, animale, natura e introdurre le attività di Orto Fertile.



I racconti generano nuovi racconti



CALENDARIO

lunedí 13 luglio

lunedí 20 luglio

lunedí 27 luglio (appuntamento dedicato ai più piccoli, per info maggiori scrivi a libreriafattidicarta@gmail.com)





INIZIO ore 19.00

+ agro-aperitivo a cura di Orto Fertile

EVENTO CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

e CONTRIBUTO DI 5€



*Si consiglia di portare un telo/tappetino personale

e indossare scarpe comode



Per prenotarsi scrivi a:

ortofertile@gmail.com / libreriafattidicarta@gmail.com o manda un messaggio a Orto Fertile



Questo evento rispetterà le regole e le misure di sicurezza inerenti al Covid-19.



