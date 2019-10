Levante alla Feltrinelli di Bari per incontrare i fans

"Magmaememoria è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia. È il ricordo che brucia. Quanto di ciò che è trascorso diviene magmaememoria che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro. Magmaememoria è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con ieri. Ma Ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno.La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo."Levante incontra il pubblico e firma copie del suo nuovo album Magmaememoria,

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 14:00

BARI - Via Melo 119