Nell' Autodromo del Levante di Binetto il “Levante Race of Champions”

Levante Race Of Champions, l’evento che proietta Levante Circuit più che mai al centro della scena domenica 22 dicembre, quando sulla pista barese gestita da Safe & Emotion, su incarico di ACI Vallelunga, si daranno appuntamento alcuni dei nomi più prestigiosi delle 2 e 4 ruote da corsa, oltre ai vertici dell’Automobile Club d’Italia.

Sarà un fine settimana ad alto prestigio e denso di adrenalina, che culminerà con la gara endurance di karting. Previsto l’arrivo di tanti nomi altisonanti del motorsport internazionale delle 2 e delle 4 ruote, oltre che dei vertici ACI e degli AC regionali. La giornata sarà aperta dal presidente dell’Aci Italia, Angelo Sticchi Damiani. Saranno presenti il pilota Formula 1 Antonio Giovinazzi, il pilota Ferrari Antonio Fuoco, il motogp Ducati Michele Pirro, il 13 volte campione italiano e 11 volte europeo salita Simone Faggioli. Per lo spettacolo sarà presente l’attore Ettore Bassi e per Sky Sport Matteo Bobbi. In pista ci saranno anche squadre di giornalisti delle maggiori testate nazionali.

Tante iniziative e momenti celebrativi, per festeggiare nel modo più appropriato la ricorrenza della nascita dell’apprezzata pista pugliese, sempre più al centro dell’attenzione per aver rilanciato appieno la prerogativa della sicurezza, aspetto sempre in primo piano in ogni attività dell’impianto ACI, che sorge tra gli uliveti di Binetto alle porte del capoluogo pugliese.

Tutte le informazioni sull’evento sul sito levantecircuit.com