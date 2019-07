Sabato 13 luglio 2019 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce echeggiano le armonie del “Black Thought” insieme al Levity Trio di Gianlivio Liberti, Mike Rubini e Giuseppe Bassi.

Un concerto in Puglia che ripercorre le note del primo album del Trio in cui vengono riscritti alcuni celebri brani della tradizione afro-americana. E quel pensiero nero – il black thought appunto – diventa un esplicito riferimento al colore della pelle di chi il jazz l’ha concepito e sempre innovato, quel pensiero nero è il filo che accomuna i tre musicisti pugliesi, ciascuno con il proprio background culturale e artistico: il groove solido del contrabbassista Giuseppe Bassi, artista versatile, una formazione e collaborazioni con i migliori musicisti jazz del mondo e un repertorio che spazia dalla musica classica all’avanguardia che porta sui palcoscenici di tutto il mondo, l’estro improvvisativo del sassofonista Mike Rubini, che si definisce “un musicista che ama gli spazi, le idee, i suoni, il rischio e la libertà”, e i ritmi talvolta serrati talvolta rarefatti della batteria di Gianlivio Liberti, diploma di alta qualificazione professionale per musicisti jazz, una vita fra Italia, Francia e Serbia, una carriera che lo porta in giro per il mondo e trenta album con le più prestigiose etichette al suo attivo.

Un’occasione da non perdere per ascoltare il coraggio di un trio che rinuncia alla presenza del pianoforte, lasciando così carta bianca all’improvvisazione estemporanea che, pur nel rispetto delle griglie armoniche, decide di levitare su di esse.

Ticket 10 euro

Sabato 13 luglio 2019 h 21.00|Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it